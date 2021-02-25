今年記憶體市況復甦，價格全面反彈，美國美光股價大漲逾4.8%並創逾20年新高，帶動台DRAM大廠南亞科(2408)股價跳空開高，衝破100元，為2018年7月以後首見；記憶體製造廠華邦電(2344)、旺宏(2337)等股價亦穩揚。

外電報導，外資判斷，記憶體製造商重新奪回定價話語權，未來毛利將增，有利記憶體大廠Western Digital(WDC)、美光(Micron)等，兩家公司股價雙雙勁揚。美光24日大漲4.86%、收92.52美元，創2000年8月24日以來收盤新高。今年以來漲幅達23%。

記憶體產業今年迎來全面復甦的一年，製造廠南亞科、華邦電(2344)看好上半年景氣，下游模組廠也可望受惠現貨價上漲，今年上半年合約價與現貨價預計將逐步墊高，記憶體上下游今年全年營運也可望比去年成長。

記憶體廠華邦電子經理陳沛銘於上周法說會表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

先前南亞科率先發表對上半年景氣展望樂觀；旺宏(2337)對今年三大產品線展望均樂觀；華邦電同聲看好。今年記憶體供不應求，各項產品價格均可望逐步調升。

下游模組產業亦可望受惠產品漲價，除了擁有低價庫存之利，加上因應原廠價格調漲，模組廠也可與下游通路談售價調漲，去年第四季開始受惠，今年第一季將進一步反應產品漲價，獲利表現可望進一步提升。威剛(3260)、十銓(4967)本季營運均可望比上季更佳。

(時報資訊)