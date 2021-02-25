連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)訂定以擴大展店、供應鏈整合、投資併購打造三大成長曲線，力拚2021年營收及獲利重返2019年高峰、2022年續成長創高。今（25）日股價放量攻上漲停價77元，創去年1月底以來13月高點，早盤維持逾9％漲幅，領漲觀光類股。

雅茗2020年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運主軸，展店步伐雖因疫情略有暫緩，全年新展300家店目標仍順利達陣。雖然營收規模尚未恢復過往水準，但疫情期間同步精實調整營運，費用下降效益已自下半年顯現，整體營運已谷底回升。

展望今年，雅茗聚焦茶飲本業發展，針對營運及策略布局提出打造三大成長曲線方針。總經理張妙苓表示，茶飲本業將聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、並加強亞太合盟，目標今年新展店數超越去年的300家，作為第一成長曲線。

張妙苓指出，「快樂檸檬」已進駐中國大陸196個城市，其中一、二線城市覆蓋率達9成。集團轉向更廣大的三、四線城市布局。同時強調年輕化、數位化，合資設立「上海檬奇奇」導入校園餐廳及校外周邊門市，搶攻茶飲消費主力的「90後」大學生及年輕消費族群。

同時，雅茗以不同價格、品牌強化各市場及價格帶布局，包括鎖定大眾茶飲市場、客單價人民幣10～15元的「快樂檸檬」，約人民幣25元、鎖定白領階級的中高價位「茶閣里的貓眼石」，以及主打茶＋餐食、約人民幣60～70元的「仙(足宗)林」等。

海外市場方面，雅茗鎖定美國、東協仍處成長發展初期的2大茶飲市場為重心。張妙苓表示，美國目前已有60家店，未來3年將透過美國子公司及合資公司，開設直營店並開放地區合盟模式，今年預期可望新展40家店、目標3年內北美市場達200家店。

亞太市場方面，雅茗目前在東協包括菲律賓26家、印尼跟馬來西亞各5家，澳洲則有4家店。張妙苓表示，馬來西亞展店迅速，去年9月成立迄今已開出5家店，今年除繼續加速展店，並持續洽談合作對象，目標東協市場3年內拓展至500家。

因應全球市場布局規模逐步擴大，雅茗積極進行供應鏈整合，在美國及馬來西亞設立子公司及供應鏈管理系統，藉此就近全方位服務各地門店營運伙伴，並透過在地採購物料，達成降低關稅障礙、提高營運競爭力效果，有益提高加盟主投資意願，創造第二成長曲線。

此外，雅茗投資併購亦有進展，包括入股台灣茶飲品牌「可不可」2成股權，與美國北加州營運商成立合資公司等，今年仍聚焦具發展潛力的茶飲品牌，以投資、合資或合盟方式協助發展，亦不排除結合餐飲品牌，以創造第三成長曲線。

法人認為，雅茗利用疫情期間調整營運表現較弱的餐食品牌，集中資源發展品牌競爭力強的「快樂檸檬」等茶飲品牌，整體營運已於去年下半年走出谷底。今年隨著展店步調加速、體質調整效益顯現，營收及獲利力拚重返2019年高峰，明年營運持續成長創高。

(時報資訊)