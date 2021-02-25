變性網紅罔腰深夜發出內診照，表示日前莫名流血嚇得趕緊去醫院檢查，卻遭網友質疑為何能拍照PO網？沒想到事隔幾個小時，醫院就遭網友起底是位於台中的某診所，對此，罔腰也急忙PO文對此事做出回應。

罔腰深夜曬出內診照，不僅遭質疑為何能拍照PO網，更被大批網友留言砲轟洗版，為了不想讓事情越鬧越大，讓她連忙將該則PO文刪除，不過有眼尖網友根據照片中的黃色診療椅及娃娃擺設位置，推斷出是位於台中某婦產科診所，紛紛留言要診所相關人員出面解釋，對此，罔腰則跳出來反擊網友：「你們這些人真的剛好就好！連好醫師也欺負，真的不怕下地獄」。

罔腰呼籲網友不要騷擾診所。（圖／wen810615 IG）

此外，罔腰也說明將內診照PO上網一事，表示看診前就徵求醫師同意，不僅能讓男友陪同看診，還能拍照記錄過程，更強調當年剛做完變性手術返台，該醫師是第一個願意幫她看診、檢查傷口的優質醫師，不會因為自己跟大眾不一樣就拒診，也希望外界不要騷擾診所，接著透露目前出血狀況，雖然靠著擦藥已經舒服許多，但分泌物還是一直流。

罔腰在限時動態PO文反擊網友並說明病況。（圖／wen810615 IG）

根據《ETtoday》報導，該診所表示罔腰是24日晚間來看診，而且是「初診」，至於將診療過程拍照上傳，事前也有經過醫生同意，對於罔腰前來就診也視為一般病人看診，更不忘強調罔腰沒有來做試管，只是單純婦科檢查而已。

(中時新聞網)