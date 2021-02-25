骨鬆性骨折後該怎麼辦，一定要馬上開刀嗎？高雄市立大同醫院骨科主任暨教授陳崇桓醫師表示，骨折的治療方式，主要會依照骨折不同部位、病人個別情況給予不同治療，至於手術是否微創並非重點，關鍵在於醫師利用損傷最小的方式完成必要的手術。他更呼籲民眾，除了手術治療、藥物等保守治療外，生活習慣的改變也相當重要。

●骨質疏鬆症 骨頭脆弱易骨折

陳崇桓醫師表示，骨質疏鬆症是一種沉默的疾病，大多數沒有明顯不適症狀，往往等到骨質流失嚴重，出現突發性骨折求醫才發現。他強調，原則上跌倒並不會導致骨折，對於骨鬆患者來說，由於骨質流失速度過快，只要在日常生活中突然承受過重的外力，例如搬重物、輕微跌倒碰撞都可能因為骨頭脆弱，無法承受負荷而造成骨折，這與受較大外力、高處墜落導致創傷性骨折不太一樣。

●骨鬆性骨折 保守治療、手術治療？

針對骨鬆性骨折，分保守治療或手術治療，主要會依據不同部位、病患情況給予不同的治療建議，以下為陳崇桓醫師分析脊椎骨、髖關節、橈骨三部位治療方法，其中，以脊椎壓迫性骨折最常見：

（1） 「脊椎骨折」：脊椎骨折治療上，一般先採取保守治療，若是經過六周時間，若是藥物不甚理想、穿背架沒有改善、情況惡化嚴重，患者仍劇烈疼痛情況下，則會進一步考慮「椎體成型手術」，該手術是將骨泥用細針注入椎體作為立即性支撐，可以大幅地減緩疼痛，但注入骨泥有其風險性，椎骨前端是大血管，後端是神經，不慎灌入可能引起併發症。

（2） 「髖關節骨折」：由於髖部骨折照護不易，治療上建議患者先採取手術治療，減少臥床機會。髖部骨折主要有兩種：（A）「位移性股骨頸的骨折」採用人工關節置換，無論前開、後開都能得到不錯的恢復。（B）「轉子間骨折」採用內固定方式（骨髓內釘、鋼板），不過術後恢復期長，若是無法用助行器支撐體重，需要一段時間坐輪椅，期間若沒有適當地肌力訓練可能造成肌肉萎縮。髖部骨折平均一年內死亡率百分之十至二十，四成終生不能起身走路，八成喪失獨立生活能力，只有兩成的人恢復獨立生活能力。

（3） 「手腕橈骨骨折」：遠端橈骨骨折，如果變形粉碎或是關節處受損，可考慮使用內固定或鋼板固定等方式，不過建議採自費的鎖定式鋼板，有較好的固定效果，手術後一兩天即可出院。

●養成運動習慣 延緩骨質流失

「骨頭是很神奇的組織，當骨頭接受到力量時，會長出更多骨頭！」陳崇桓醫師提醒，預防骨質疏鬆症應有長遠的眼光，提早養成運動的習慣，例如跳繩、慢跑等負重運動都是不錯的選擇。

面對骨鬆，陳崇桓醫師強調，應積極及早治療，因為骨質的增加相當緩慢，提早治療可於年紀大時減少不必要的骨折風險，避免未來喪失獨立生活的能力。另外，藥物選擇方面，應在醫師遵循下服用，不建議自行購買坊間藥品。

醫生也呼籲家中有長輩者，應慎防跌倒、避免障礙物、注意照明、訓練平衡感等，並補充鈣質與維他命，保持好骨力。

(中時新聞網)