學測放榜，很多考生開始在找學校，新竹清華大學運用最近在年輕世代竄紅的播客（podcast），25日宣布推出線上廣播節目「那可那可清華（Knock Knock NTHU）」，只要20分鐘，就可以聽到教授分享系所學習內容，當年如何選擇科系，以及如何寫引導式自傳等等，「沒有閃閃發亮的得獎經歷，也讓教授看見你」。

清大校長賀陳弘表示，清大關注學生跨領域能力，已有2成學生有扎實的雙專長，這次用「那可那可清華」讓考生更了解清華的學習經驗。

清大招策中心主任、化工系教授王潔表示，「那可那可清華」已在免費的手機應用程式聲浪上架，預計製播4季，第1季15集，25日一口氣推出4集，之後每周四上線1集，會請各系教授來當「開門人」。

清大教務長焦傳金也是專研烏賊、章魚的海洋生物學家，他在節目中除了會分享自己的求學經驗，還會教考生如何撰寫引導式自傳。這也是清大從前年起就推動的項目。

清大中文系副教授羅仕龍當年是主修外文，對培養語文能力很有經驗。他表示現在人很忙，用眼過度，但是耳朵不會關上，因此大家可以「讓自己的時間充滿聲音」，他也會在廣播中以今年學測作文「如果我有一座新冰箱」教大家如何書寫。

(旺報 )