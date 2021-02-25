新北市警察局交通大隊研判從2月26日午後車潮將出現，國道5號於2月27日至28日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」。（交通大隊提供）

新北市警察局交通大隊研判從2月26日午後車潮將出現，國道5號於2月27日至28日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」。（交通大隊提供）

228連假3天自2月27日起至3月1日止，新北市警察局交通大隊研判從2月26日午後車潮將出現，國道5號於2月27日至28日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，欲前往宜花東地區旅客，建議改走相關替代道路，或避開管制時段延後出發。

新北警研判，從26日下午後，各交流道、高架快速道路匝道口、周邊及交通瓶頸道路將湧現車流，建議短途使用國1、省道或替代道路、長途使用國3，或多搭乘大眾交通運輸工具避免車潮。

國道5號於2月27日至28日每日凌晨0時至12時實施石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，欲前往宜花東地區旅客，建議改走相關替代道路，或避開管制時段延後出發。另28日9時至12時「台灣機車路權促進會」在北宜公路舉辦「北宜區間乖寶寶」活動，建議行經該路段用路人提早改道，以節省寶貴時間。

為掌握即時路況資訊，呼籲民眾多利用新北市政府警察局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。

若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時應注意行車安全。

(中時 )