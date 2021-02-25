中國全國脫貧攻堅總結表彰大會今日上午在北京人民大會堂舉行。中共總書記習近平在會上發表重要講話稱，莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民共同努力，在迎來中國共產黨成立一百周年的重要時刻，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟！這是中國人民的偉大光榮，是中國共產黨的偉大光榮，是中華民族的偉大光榮！

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