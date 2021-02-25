北市長壽橋下驚見男浮屍 警消確認身分通知家屬 11:382021/02/25 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市福壽橋下河濱公園今（25日）早被民眾發現，水面上有1具男浮屍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市福壽橋下河濱公園今（25日）早被民眾發現，水面上有1具男浮屍，警消到場確認男子已明顯死亡，目前已初步掌握男子的身份並聯絡家屬到場，關於事件發生過程仍有待調查釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台南半年換3任警局長治安未見效 黃偉哲無奈：警方一定檢討 疑精神不濟 林口小客車自撞分隔島倒頭栽 (中時新聞網) #橋下 #浮屍 #警消 #到場 #專線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新店公寓驚見男女雙屍 房客失聯房東報警破門已斷氣 21:472021/02/24 社會 為討飼料費 悲情媽媽遭狠女刺死 04:102021/02/24 社會新聞 北市社子文具工廠起火 警消撲滅無人受傷 10:302021/02/23 社會 基隆海科館驚見3彈孔 陽台尋獲直徑0.8公分鋼珠 11:192021/02/25 社會 6旬男滿臉血 遭內褲勒昏病床邊不治 疑為同病房男子下毒手 15:502021/02/24 社會 小五男童與弟爭寵負氣 半夜離家獨坐速食店 13:042021/02/24 社會 兇手找到了 男病患醫院遭內褲勒頸陳屍病房 護理師嚇壞 18:442021/02/24 社會 凶嫌交保後奪2命 黃偉哲無奈 方仰寧道歉 04:102021/02/25 焦點要聞 永和驚傳砍人案 男子家門口身中6刀 警追行兇口罩帽T男 20:372021/02/23 社會 鐵路殺警案逆轉 凶嫌一審無罪警父抑鬱而終 二審改判17年 09:412021/02/24 社會 台鐵工安意外 3疑點待釐清 04:102021/02/25 社會新聞 社會熱門新聞 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 房思琪翻版？新北衛生局女員工疑遭性侵墜樓亡 前老闆不起訴 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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