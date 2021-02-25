最近演藝圈頻傳名人夫妻陷離婚疑雲，從傳了多時的黃曉明、Angelababy到台灣的江宏傑、福原愛，都讓粉絲十分擔心。凍齡女神朱茵和黃貫中2012年奉女成婚，最近兩人反其道而行，曬出夫妻倆互動影片，可見黃貫中一臉撲克臉彈琴，朱茵俏皮地貼近老公，反問：「你知不知道我真的很喜歡你」，黃貫中繼續一臉酷相說：「我知道」，另類秀了一把恩愛。

朱茵出道30多年，早年以電影《西遊記大結局之仙履奇緣》、《逃學威龍2》等走紅，因此跟搭檔周星馳傳出多年緋聞，近年朱茵上節目，被嗆辣主持人金星逼問和周星馳當年到底是什麼關係？朱茵先是顧左右而言他，僅稱：「我們拍戲的時候是一對好的對手」，金星逼問是否對星爺動過心？朱茵則婉轉說：「才華的人都比較（有）怪癖，就不太好相處」。

朱茵、黃貫中拍影片曬恩愛。（圖／翻攝自朱茵微博）

女神等級的朱茵，被問結婚前「有豪門找過妳嗎？」朱茵當時高EQ說自己可能沒看到，私下沒豪門朋友，也沒有把嫁進豪門視為目標，因為「一入豪門深似海」，從小她就被教導凡事靠自己，也不想談無法心靈溝通的戀愛，至於當年怎麼認識黃貫中？朱茵說兩人原本是住樓上、樓下的鄰居，因為愛狗話題才越走越近。

朱茵說，自己在演藝圈看過不少帥哥，只有黃貫中的真誠讓她動心，當年兩人還是朋友，黃貫中沒看到記者在旁邊，看到朱茵出現就立刻上前打招呼，後來才發現朱茵正在忙受訪，讓一旁的媒體都傻眼，也是這份傻氣打動了朱茵，2012年兩人宣布雙喜臨門，懷孕3個月。22日朱茵分享和黃貫中入鏡的影片，可見黃貫中一臉傲嬌彈琴，朱茵上前大告白，並寫下：「表白要抓住時機」，粉絲笑說：「這對公婆又在撒狗糧啦」、「Paul（黃貫中）得意的表情」、「今天糖分超標」、「最喜歡看你們秀恩愛」。

(中時新聞網)