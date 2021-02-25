許多人喜歡用LINE互傳早安、晚安等問候語的「長輩圖」，不過一名網友表示，傳給80歲的阿嬤一張長輩圖後，阿嬤竟然秒變臉，甚至回說要封鎖他，讓他一頭霧水，不料原因曝光後讓一堆網友笑翻。

原PO昨日在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，早上跟阿嬤講電話，阿嬤說想收到漂亮的祝福圖，因此他就轉傳了其他長輩傳給他的晚安問候圖，沒想到阿嬤居然不開心，而且才傳第一次而已，阿嬤就氣到要封鎖他，除了阿嬤之外，連媽媽也要封鎖他，說他好吵，讓他不禁好奇想詢問大家「有人家的長輩也不愛長輩圖嗎？」

網友PO出與阿嬤的LINE對話截圖。(圖/截自臉書 爆怨2公社)

網友傳了長輩圖後，阿嬤變臉說要封鎖。(圖/截自臉書 爆怨2公社)

從LINE對話截圖中可見，原PO傳給阿嬤的長輩圖上寫著「寧靜的夜晚，願你有美麗的夢，晚安幸福，Good night」，說完晚安後，阿嬤竟回「別傳這種圖，我會封鎖妳的」，原PO問原因，阿嬤則說「別問，呆子，這是老人家或長輩在傳的！」原PO接著問「妳不就是我長輩嗎？」結果阿嬤則說「不許妳把我講成這樣，我要封鎖妳一個晚上，祝好夢」，不過好笑的是，阿嬤接著又問「我要如何封鎖人？」原PO無內回應「我來封鎖就好…」。

貼文曝光後讓全一堆網友笑翻，紛紛回應「哈哈哈，還問怎麼封鎖，太可愛了啦」、「好潮的阿嬤喔」、「可愛的阿嬤」、「不許你把我說成這樣，這是仙女說的話吧！」、「阿嬤好飛遜喔」、「阿嬤好懂喔！」、「原來妳才是長輩啦」。

網友分析，阿嬤應該是很在意年齡，想要裝年輕，有網友說「我也超不喜歡長輩圖」、「真的覺得長輩圖很沒有意義」、「長輩圖看了心累」，認為80歲的阿嬤會用LINE超厲害的，但阿嬤應該是有一顆年輕的心，所以「先下手為強」叫你別傳。

「長輩圖」製造機再進化 5秒快速製圖

(中時新聞網)