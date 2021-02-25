美光科技（Nasdaq: MU）今日宣布，業界首款符合ASIL等級D要求的車用LPDDR5記憶體，已正式送樣。ASIL等級D全名為汽車安全完整性等級D，是汽車業最嚴格的安全標準。此為美光根據國際標準組織（ISO）26262標準，針對汽車功能安全性所推出的全新記憶體與儲存系列產品之一。

經過功能安全評估的美光記憶體產品與先進駕駛輔助系統（ADAS）技術相容，包括主動式巡航控制、自動緊急煞車系統、車道偏離警告、盲點偵測系統。美光LPDDR5的絕佳效能、功耗效率與低延遲提供了必要的效能和空間，可滿足下一代汽車系統與日俱增的頻寬需求。

美光副總裁暨嵌入式業務部門總經理Kris Baxter表示：「自動駕駛車可望讓道路更加安全，但自駕車需要更加強大、值得信賴的記憶體，方能在極端環境下即時做出決策。為滿足這項日益成長的市場需求，我們優化了車用LPDDR5，透過最佳效能、品質、可靠度，協助打造智慧且安全的未來汽車。」

由於車用電子元件對安全性來說益發重要，汽車製造商必須滿足嚴格的功能安全標準，以在汽車出現故障時能藉由各種機制降低風險。有鑑於功能安全概念的重要性與日俱增，美光已成立辦公室專職負責與客戶協作，滿足車用安全系統所需的記憶體需求。

為協助客戶因應複雜的法規要求，專職辦公室不但率先推出附有安全應用說明的LPDDR5，也發表業界首創由供應商提供的DRAM硬體評估報告，採用經過知名汽車安全專家exida公司驗證的硬體評估標準。

透過在美光公司內部完成這項耗時費力的評估，此舉可為汽車業客戶簡化系統設計，並縮短上市時間。exida營運長暨首席安全專家Alexander Griessing表示：「功能安全性是開發先進車用系統的必備條件，但截至目前為止，記憶體多半處於不太受重視、直接採用現成產品的狀態。美光走在業界之先，嚴謹遵守ISO 26262標準推出車用LPDDR5，可說是為記憶體產業立下新標竿。對功能安全概念的大力關注將可造福各界，包括汽車製造商，以及要求座車既先進又安全的消費者。」

美光低功耗記憶體推動汽車業創新與綠色運輸隨著先進駕駛輔助系統與自動駕駛技術快速普及，數據如何擷取、如何高效處理，逐漸成為汽車業創新的關鍵。根據Gartner預測，汽車記憶體市場將在2024年成長到63億美元，超越2020年的24億美元一倍以上。

目前汽車科技越來越仰賴大量數據，搭載ADAS系統的車輛要執行的程式碼已超過一億行，每秒需要執行數百兆次運算，運算量直逼資料中心。LPDDR5資料存取速

(工商 )