安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON），獲Ethisphere選為世界最道德企業之一，Ethisphere是定義和推動合乎商業道德標準的一個全球領導者。安森美半導體連續第六年獲此榮譽，且是半導體產業中僅有的三家獲獎公司之一。

安森美半導體總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示：「安森美半導體致力於以我們每天的行動來打造更美好的明天。隨著公司的不斷發展，我們將專注於改善營運方式－無論是與我們的業務、管治和道德規範、員工、環境還是與我們的社群有關。」

安森美半導體致力於與員工、客戶、股東和其他利益相關者保持高度的商業道德標準。在實踐公司的核心價值觀時，每位員工的行為都體現了個人和集體的努力，為他們的同事和業務合作夥伴創造合乎道德規範的工作環境，進一步提高股東價值。

Ethisphere執行長Timothy Erblich表示：「在應對2020年的嚴峻挑戰時，我們看到一些企業領先於其他機構，因彈性和對道德規範與誠信的承諾贏得利益相關者的信任。世界最道德企業獲獎者持續表現出對最高價值的堅定承諾，並對他們所服務的社群產生積極影響。祝賀安森美半導體的每一位員工連續第六年獲選為世界最道德企業之一的稱號。」

世界最道德企業的評選流程基於Ethisphere 專有的Ethics Quotient，包括200多個關於文化、環境和社會實踐、道德與合規活動、管治、多樣性和支持強大價值鏈的舉措的問題。該流程作為一個操作框架，用於採集和編纂全球各產業企業的領先做法。今年，該流程得到了簡化，問題集獲擴大，以衡量申請的企業如何適應和應對全球衛生大流行病、環境、社會和管治因素、安全、公平、包容性和社會公義。

安森美半導體道德與企業社會責任副總裁張慧貞表示：「我們公司持續恪守道德、高能效營運的承諾。它們確實是成功業務的基石，指導著影響股東、客戶、供應商和員工的深遠決策。在極富挑戰性的一年裡，我們在多方面展示了互敬互重、誠信正直和積極進取的核心價值觀，彰顯我們如何始終堅定地致力於積極影響員工和我們營運所在的社群。」

(工商 )