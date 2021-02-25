是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出新的AresONE-S 400GE測試系統，以協助網路設備製造商和資料中心業者來驗證複雜的混合式400G Ethernet（GE）和低速網路與裝置。

資料中心業者雖早已廣泛部署成熟的100GE不歸零（NRZ）技術；然而，更高速的乙太網路速度，例如400GE，則會在資料中心網路和多速率環境中產生新的混合信號和前向誤差修正（FEC）機制。因此，若欲從NRZ轉換到四階脈衝振幅調變（PAM4），則需同時測試這兩種編碼。

是德科技的AresONE-S測試系統提供6.4 Tbps的負載和壓力流量，可在多種Ethernet速度下，偵測並排除資料傳輸錯誤。此外，AresONE-S還可透過單一測試系統，讓多個系統同步運作並測試25.6 Tbps網路裝置和設備。

是德科技網路測試與安全解決方案事業群副總裁暨總經理Ram Periakaruppan表示：「資料中心業者正面臨著含有多種信號技術和Ethernet速度的複雜環境。AresONE-S的連接埠密度是其他400GE測試平台的兩倍，具備有足夠的彈性以協助客戶驗證網路及網路設備，並可根據未來需求再進行擴充。」

AresONE-S固定式機箱提供有2個選項，分別為AresONE-S-400GE QSFP-DD高密度16埠測試系統與AresONE-S-400GE QSFP-DD高密度8埠測試系統。客戶初期可先以較少的埠數進行測試，可先為8埠機箱購買4個連接埠，或為16埠機箱購買8個連接埠。

(工商 )