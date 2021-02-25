曾在眾多港片扮醜的資深女港星余慕蓮，在周星馳電影《整人專家》扮演「大傻」成奎安的前妻、富太太，最後還跟周星馳索吻，留給觀眾深刻的印象。今年83歲的她，去年11月被爆因肺纖維化和血管炎住進加護病房插管治療，需要施打強心針幫助心臟跳動，性命一度垂危，好在休養4個月，她的病情好轉，在電台節目接受車淑梅的電話專訪，親自說明現在的健康情形。

訪問過程中，余慕蓮一開口出現沙啞、滄桑的聲音，令人相當心疼，她透露拔管3、4日，正在學習講話，聲音有點無力，不可以講太久，但精神狀況還不錯，「因為我現在在喝流質食物，希望我可以吃到東西，有力氣還可以起身走路，現在還是躺在床上，大小便都要用尿布，不過能夠活著就有希望」。

余慕蓮大病後精神好轉。（圖／微博）

余慕蓮表示，現在的她雖然行動不太方便，沒辦法到處走走，但醫生允許她可以和親朋好友通電話，光是這點就很滿足、開心了，笑說自己已經打給10幾個人報平安。最後，余慕蓮說長期臥床背脊都不太舒服，期許自己能早日康復、出院，但要經過醫生的評估才行。

事後，車淑梅在社群平台留言：「今天非常開心收到魚毛姐姐來電，告知現在雖然仍在留醫，不能進食，但可以打電話向大家問好！她說會努力康復，再和大家見面！請魚毛姐好好休養，好人有好報，一定很快全面康復！」

(中時新聞網)