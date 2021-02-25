2009年東港「得利10號」紙箱運毒案，船主林進龍、船長陳火盛原本均被判18年定讞，林2020年已獲判無罪。陳歷經2966天冤獄，25日再審認定陳只是「運毒工具」，並不知情，改判無罪，檢方可再上訴。陳走出法庭時，特別感謝司法還他清白。

合議庭表示，起訴書證據顯示，陳並沒有參與其他被告DVD紙箱藏毒的測試，僅被當作運毒「工具」。陳雖然有懲治走私條例前科，但與此案關聯性不明，起訴書內也沒有陳與其他被告犯意聯絡的證據。訪談結果也證實，小琉球漁民確實因常年在海上作業，有「寄物返台」的習慣。

合議庭認為，陳在沒有報酬或利益的狀況下，不可能甘願冒運輸一級毒品處無期徒刑或死刑的風險，將毒品運回台灣。此外，陳將紙箱載回東港時並沒有隨身帶走紙箱，也沒有主動聯繫林取貨，甚至把紙箱直接放在船長室。若陳知道紙箱藏毒，不可能在沒有特別防護措施下隨意放置。基於上述理由，改判陳無罪。

2009年5月台商林金群與謝龍宗在菲律賓購買6公斤海洛因磚，藏放在3台裝有DVD播放機的紙箱內，佯稱機器故障，轉交給正好在菲國漁港卸貨的「得利10號」船長陳火盛，箱外還註明「林進龍轉交阿鳳」字眼，委託他帶回台灣、轉交給舊識林進龍幫忙修理。

待漁船回到東港，林進龍叫兒子到港口取紙箱並聯繫中間人「阿鳳」取貨，阿鳳則叫丈夫謝龍宗駕車前往林宅取貨，被埋伏員警逮捕。

檢方依運輸一級毒品重罪起訴林、陳等4人，林金群則因滯菲遭通緝，2015年被遣返回台受審。2012年林、陳各被判18年定讞，林直接逃亡，2017年獲冤獄平反協會救援，2020年2月獲最高法院判決無罪確定。陳2012年入獄服刑，2020年10月獲准再審，同樣翻案成功，總計服刑2966天。

高雄高分院2020年10月裁准陳火盛再審理由指出，林金群2015年返台受審時指證陳全程不知道紙箱藏毒，加上林進龍已獲判無罪確定，合議庭認為陳火盛一案有必要重啟釐清，准予再審。

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(中時 )