日本股市25日反彈，美FED(聯準會)清除通膨疑慮後，美股大漲也讓日本投資人再度進場搶進。因此，日經也收復三萬點失土。日經225指數早盤收30,156.48點，上漲484.78點，漲幅1.63%。東證股價指數早盤暫收1,927.65點，上漲24.58點，漲幅1.29%。

美國聯準會主席表示，市場要達到FED設定的通脹目標，可能還需要三年以上時間，表示美國在很長一段時間內，都會維持目前寬鬆貨幣政策。

美國三大主要指數均收高，道瓊與標普500指數月線有機會創2020年11月以來最佳紀錄。

Pictet資產管理表示，FED一番談話其實也對日本股市產生很大影響。目前是基本面健康，股市才能一天急跌後，隔天就急漲。

軟銀集團（SoftBank）漲0.17％，日經大漲功勞最大。再來是擁有平價品牌優衣庫（Uniqlo）的迅銷（Fast Retailing）上漲1.78％。

晶片相關業者跌深反彈，東京威力科創(Tokyo Electron)漲2.44％，發那科(Fanuc)漲4.66％，東電化(TDK)漲2.23％。

鈴木汽車（Suzuki Motor）卻跌3.4％，因此高壽91歲的董事長宣布6月將退休。不到一周時間前，鈴木同業本田汽車（Honda Motor）才剛宣布新任執行長任命消息，本田漲2.01％。

日經指數漲幅最大的是Nikon，上漲6.05％，其次是勝高（Sumco）漲5.31％。

東京交易所內33種掛牌產業，幾乎是全部上漲局面。

(時報資訊)