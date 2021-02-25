「2021年台北國際工具機展(TIMTOS)」實體展雖於日前宣布延期，為跨越疫情、時空限制與全球買主無縫接軌，原近千家的參展商現全力打造線上攤位，將於原檔期3月15日至20日透過數位科技展示新品。

此外，外貿協會與機械公會近期收到線上攤位報名及升級洽詢暴增，為回應參展商需求，決定延長線上攤位報名升級截止日至3月5日止，並於3月4日、5日分別於台北與台中加碼開辦線上展實作工作坊，協助參展商了解新型態展覽規畫內容及說明如何使用後台、買主互動等功能。

貿協表示，TIMTOS 2021 Online線上展將透過虛擬展覽方式，展示近千家廠商產品；其中包含來自15國逾60家國外廠商參展。同時，國外買主目前已陸續預登線上展觀展，以俄羅斯、土耳其、印尼、印度及澳洲等重要出口國買主預登最為踴躍，另外，日本、韓國及美國買主數亦大幅增加中。

TIMTOS 2021 Online線上展提供會議預約、線上工廠直播(Factory Live)、線上新品發表(TIMTOS Studio)等方式協助廠商推廣產品；且為針對不同參展商需求，此次展覽推動3大線上攤位方案(黃金級、白金級與鑽石級)。

貿協強調，除線上展專案升級申請已延長至3月5日外，因應虛實整合行銷趨勢，規畫TIMTOS Studio線上新品發表及由專業團隊赴參展商工廠拍攝之TIMTOS Glimpse新品搶先報服務即將於2月底截止報名。

(時報資訊)