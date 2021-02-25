航空貨運需求大，加上機師人力缺乏，華航(2610)通知各代理商，將在3月3日起，美國線各點現行運價調整30～40％不等。

原本執行一般客貨機飛航任務機組員返台後，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

由於先前發生外籍機師未遵守防疫規範，後來指揮中心和民航局、航空公司開會討論決定機組員入境後須居家檢疫延長至7天，但也造成機師人力派遣問題。加上疫苗開始配送，且疫苗運送更具急迫性，預期航空公司貨運艙位將呈現吃緊狀況，必須加班因應，因此，在貨運需求度高，及反映人力成本提升下，華航3月調漲美國線的運價。

目前華航已取得冷鏈運輸認證，具備承攬疫苗運輸業務能力。華航董事長謝世謙表示，除非衛福部的貨主有特別安排，不然廠商生產時會找自己的貨運代理，華航在溫控運送有IATA證書（危險貨物訓練課程），華航全部準備好，只等訂單。

(時報資訊)