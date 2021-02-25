一名身高僅150公分、身材嬌小的女大生，跟孫姓白牌車司機去陽明山看日出，慘遭亮刀逼脫衣性侵，女大生奔逃跌倒，眼鏡也摔掉，在黑暗山區弄不清楚方向，只能乖乖回車上就範。士林地院依攜帶凶器強制性交罪，判孫男有期徒刑7年半，竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，判刑5月，得易科罰金15萬元。上訴二審，高等法院24日駁回。

這起案件發生在2020年5月底，孫男載1男3女，前往新北市淺水灣夜遊，凌晨4時先後送人回家，最後只剩被害女大生在車上，在返回士林途中，孫提議兩人到擎天崗看日出。

結果孫將車子開到無人的竹子湖山區，拿出蝴蝶刀恐嚇：「我想來一發」」、「妳想屍體倒在地上嗎？」，女大生開車門逃出卻跌倒，深度近視眼鏡也摔掉，清晨山區黑暗還起霧，女大生只能乖乖回車上。

孫男辯稱兩人是情投意合，才會夜遊、看日出，但法官認為，孫男身高178公分，被害女卻只有150公分、37公斤，身型落差極大，女大生根本無力反抗，加上凌晨在漆黑的山區，女子高度近視眼鏡又不見，無奈為了活命只能配合，任由孫男所為，並非她自己願意。

法官痛批孫男為逞私慾，第一次見面就持蝴蝶刀強逼女大生性交，還拍下性愛影片，造成被害人難以抹滅的傷害，判處有期徒刑7年半、偷拍部分處5個月。

(中時新聞網)