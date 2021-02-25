環保署今日空氣品質監測狀況(翻攝環保署網站)

南部反空汙發言人李建誠等環團人士，今日於立院召開記者會表示，民進黨在高雄全面執政，8席立委全都是綠營，但對於南高空汙視卻而不見，既然如此，4月4日兒童節將上街頭，光復南台灣的天空。

李建誠指出，近來大家都關心台北市人口遷出問題，這或許是因為房價和高消費因素，可是高雄去年遷出人數也是遠大於遷入人口，如今高雄人口已經降到277萬以下，這都是高雄空汙與環境污染造成的。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，高雄興達電廠占了16％的固定汙染量，中鋼的粒狀物更高達近6成，煤電及鋼鐵減量是首要之務。

台南市空汙防護自救會召集人陳建明指出，過去自己住在台南安平，但為了2個小孩，6年前從台南舉家搬到台東，如果大家有仔細看，會發現台灣東部和西部的空氣品質，根本是2個世界。台南每年從高雄興達、中鋼飄上來的毒空氣，導致台南人大量吸入有毒的PM2.5。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃也痛批，空汙如此嚴重，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲卻整天還在那邊講滷肉飯。李建誠等人也表示，民進黨8位高雄立委，當選後到現在，對高雄空汙改善也未見提出什麼主張和改善方案，為此將邀請南部縣市公民，4月4日上街頭，為孩童健康呼吸而走。

(中時 )