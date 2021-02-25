美股24日大漲激勵台股今（25）日一早大漲260多點，高價股也展開跌深反彈，股后矽力-KY（6415）一度重返3,000元大關，富邦媒（8454）再衝上千元、出現1,025元新高，住急拉後引發獲利了結賣壓出籠，股王大立光（3008）領頭由紅翻黑，摜破5日線支撐，富邦媒千元再度不保，千金股表現卡卡。

美國道瓊指數24日收盤大漲逾400點、再寫歷史新高，代表科技的那斯達克揩數及費城半導體指數也收漲，台股今日一早開盤跳高，最高攻上16,474點，大漲262點，不過，逢高獲利了結賣壓沈重，指數一路向下滑落，至近11點半時掉到16,330點附近，漲點收斂型110多點，足足砍掉了最高漲點的一半以上。

高價股扮演台股多頭指標，一早大立光衝高至3,590元，但至近午盤最低掉到3,395元跌125元，等於上下震盪近200元，矽力-KY 3,000元也得而復失，富邦媒再度叩關千元之上，但，數度叩關未成，千元壓力顯得十分沈重。

亞德客-KY昨日失守千元後，今日重返千金之列，股價走勢相對穩健，另一千金股祥碩表現也相對持穩，全場多維持在上漲2％以上的榮面。

(工商 )