天使隊日籍選手大谷翔平今年要重返「二刀流」，繼昨天在實戰投打練習中擔任打者，今日身分一轉走上投手丘，迎來春訓首場實戰投球練習，且最快球速增長到97英里(約156公里)，狀態不錯，手肘的感覺也很好，今年球季對他來說充滿期待。

大谷翔平剛向春訓報到時，一開始球速約90英里(144.8公里)，今日是他睽違大半年後再次進行Live BP（實戰投打練習），面對4名打者總共投20球，最後一球在他刻意催球速下，球速最快來到97英里，平均球速也有94、95英里(151-154公里)左右。

根據日媒《sanspo.com》報導，此次練習，大谷翔平除了速球外，也嘗試丟曲球、滑球、變速球等變化球，「我丟了變速球，過去在日本曾練過，不過很久沒投所以做一些改變，原本是縱向掉落的，但我希望能有更多橫向移動。」大谷翔平表示因此改變了握法。

球速156公里已經追平他去年最快球速，接下來大谷翔平在賽季的表現更加任人期待，大谷透露，「最後一球有刻意催了一下，所以到156公里，這也是我春訓第一次這樣嘗試。」

(中時 )