淡水沙崙園區暨模擬示意圖。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

淡水沙崙園區暨模擬示意圖。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

淡水沙崙園區暨模擬示意圖。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

淡水沙崙園區暨模擬示意圖。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

淡水沙崙園區暨模擬示意圖。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市政府今上午舉辦「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」投資啟動典禮。（許哲瑗攝）

淡水沙崙海水浴場於1999年關閉後荒廢至今，新北市經發局推動文創園區招商案拚活化，去年底由南山人壽得標，今上午舉辦發布記者會，經發局表示，未來將投資逾21億元打造大型戶外親水設施、濱海星空舞台、演藝廳等，總佔地面積超過2000坪，全案預計2025年完工啟用。

淡水沙崙海水浴場曾是北台灣熱門景點，享有「戀愛聖地」美名，後因經營不善、海域漩渦暗流多，溺斃意外頻傳，1999年被關閉後荒廢至今，新北市向國產署借地重啟招商，盼為觀光消費挹注新活力，過程中因遇到清法戰爭古遺址一度卡關，全案終於在去年底由南山人壽得標。

新北市政府今上午舉辦「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」投資啟動典禮，新北市長侯友宜、南山人壽代理總經理范文偉、財政部國產署長曾國基，共同宣布招商案投資啟動，象徵打造新興藝文親水聚會沙龍場所「淡水沙崙、文創Salon」。

「盼讓淡水風華再現！」侯友宜致詞表示，淡水沙崙海水浴場是許多人童年回憶，卻因缺乏管理、維護導致憾事頻傳，最後關閉荒廢，這次能夠成功招商，要感謝國產署和南山人壽的鼓勵，共同克服開發過程中遺址問題，未來結合淡海輕軌、滬尾藝文園區、紅毛城、小白宮、淡水漁人碼頭等，串起淡水觀光和經濟。

南山人壽代理總經理范文偉介紹，考量地方歷史文化特性，文創園區建築設計以綠化為概念，採取與自然共生的形象，打造千坪戶外親水休憩場域空間，如水上溜滑梯、噴水池等，也將打造演藝廳、星空舞台等優質的藝文展演空間，復刻沙崙海水浴場親水體驗，總佔地面積超過2000坪，但現階段考量海象調查不穩定，暫時不開放下海戲水，等到海象調查確合適開發後，將再評估開放。

國產署署長曾國基表示，本招商案2塊基地都是國有土地，新北市一直是行政投資的榜首，有效率又有魄力，目前國產署與全國各政府機關合作案件共67案，新北市政府即占16案，如林口三井Outlet、滬尾藝文休閒園區、新莊宏匯廣場等招商建設都已完成，期待未來繼續攜手合作。

(中時 )