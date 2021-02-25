高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日在美國洛杉磯發生嚴重車禍後幸運生還，唯右腿有開放性、粉碎性骨折，警方表示，依車禍現場嚴重程度，伍茲能夠生還完全是「奇蹟」，事後卻不記得撞車，另根據醫療團隊進行的治療方式，專家研判，伍茲很可能差點要被截肢。

高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日在洛杉磯發生嚴重車禍後幸運生還。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洛杉磯23日清晨7時過後，老虎伍茲行駛在洛杉磯一處下坡彎道路段時發生嚴重車禍，他所駕駛的韓國現代旗下Genesis的GV80高檔休旅車車頭近乎全毀，警方趕到現場時，伍茲受困車內無法自行脫身，不過意識清楚，哈柏-加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center）對伍茲的右小腿及腳踝進行漫長的手術治療後發布聲明，指出伍茲腿部有粉碎性及開放性骨折，前者代表腿部有2處以上斷裂，後者代表斷裂的骨頭暴露在空氣中，有感染風險。

洛杉磯警消人員23日指出，事故發生時，駕駛在下坡彎道路段的伍茲車速相當快，衝出中央分隔線後撞向路邊及一棵樹，經過多次翻滾，最後翻覆在一旁樹叢中，車頭近乎全毀，不過轎車內部幾乎無損，警方更指安全氣囊彈開讓伍茲逃過死劫。

洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）當天接受CNN主播古莫（Chris Cuomo）專訪時描述，伍茲能活下來「完全是奇蹟」，安全帶可能救了伍茲一命，他說警方過去看過毀損狀況較不嚴重的車禍現場，但卻造成傷亡。

洛杉磯郡警察局長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）也向古莫指出，事發當時伍茲有繫上安全帶，以及轎車的安全設計可能有效降低伍茲的傷勢，並且救了他一命。

警方目前還在調查事故原因，不過沒有跡象顯示伍茲當時分心或是在講電話，也沒有酒駕。

另外維拉紐瓦也指出，伍茲當下沒有說明撞車原因，不過後續調查人員在醫院詢問他時，「他卻對撞車毫無記憶。」

哈柏-加州大學洛杉磯分校醫學中心指出，他們將鋼條植入伍茲的脛骨，以穩定脛骨及腓骨，並且用螺絲釘與鋼釘固定腳掌及腳踝，醫療團隊也動手術移除肌肉的覆蓋層，釋放腿部肌肉及軟組織的壓力。

「高爾夫文摘」（Golf Digest）記者拉帕波特（Daniel Rapaport）表示，「他的右腿基本上被壓壞了」。CNN指出，醫療團隊移除肌肉覆蓋層，代表伍茲可能有「腔室症候群」（compartment syndrome）風險，這是嚴重肢體外傷、「壓碾傷」（Crush injury）引發的常見症狀，也就是當壓力升高到危險程度時，可能阻斷血液流動。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）急診醫師佛斯特（Jeremy Faust）昨（24）日接受CNN訪問時指出，根據醫療團隊所進行的治療程序，代表他們認為老虎伍茲很可能要截肢，「這些外科醫生可能認為，如果不執行任何一項程序來釋放壓力，他們實際上擔心他可能會失去腿，可能有必要進行截肢手術。」

(中時新聞網)