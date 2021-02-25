台北市長柯文哲將在228騎單車挑戰一日北高，行銷自行車產業，但有議員吳沛憶發現北市6年來自行車道竟只成長1％，另外議員林穎孟質疑，一日北高的宣傳費甚至比228紀念會高出6倍。柯對此回應，市府訂有10年自行車道重新布局計畫，至於不同活動、參與人數不一樣，要求宣傳費一樣，只能說這個議員的邏輯和智商是有問題。

吳沛憶在臉書指稱柯文哲228一日北高行銷自行車產業，但北市6年來，自行車道只有成長1％。柯文哲今參加後疫情產業數位轉型政策白皮書發表會，他面對質疑指出，北市訂有10年自行車道重新布局計畫，這2年最重要的是YouBike1.0變2.0，站點要從400站變1200站是一個大工程，每個站還有友善設施，自行車系統會更完整，市區增加1％，但河濱是更完整布置。

柯文哲強調，不要幻想1天改變這個國家，整個台北市自行車系統，他早就放棄說出1、2年全部做起來這種話，如果講這種話都是屁話。

此外，林穎孟不滿228活動預算竟然只有一日北高單車挑戰的6分之1，柯文哲回嗆，講不同活動、參與人數不同，卻要求宣傳費都一樣，只能說這個議員的邏輯和智商是有問題的。

(中時 )