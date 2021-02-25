大陸中共中央、國務院24日晚間外公佈《國家綜合立體交通網規劃綱要》，勾勒未來15年大陸綜合立體交通網的建設目標，預計屆時實體線網總規模將合計達到約70萬公里，支撐「全國123出行交通圈」（都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）與「全球123快貨物流圈」（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）等目標。

漢森供應鏈董事長黃剛認為，交通是新基建戰略之一，其背後釋放的訊號結合中央1號文件更耐人尋味，認為交通將驅動人流、貨流、商流下沉到更廣大的縣市市場，拉動新一輪經濟增長，也能縮短貧富差距。

據《21世紀經濟報導》指出，《國家綜合立體交通網規劃綱要》對大陸未來15年的貨運需求增長表示樂觀，預計2021至2035年全社會貨運量年均增速約2％；郵政快遞業務量年均增速約為6.3％，且外貿貨物運輸保持長期增長態勢。

因此，該《規劃》將發展目標定位為到2035年，基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智慧先進、安全可靠的現代化高品質國家綜合立體交通網，預計到2035年的國家綜合立體交通網實體線網總規模合計約70萬公里。

其中鐵路20萬公里，公路46萬公里，高等級航道2.5萬公里，且沿海主要港口27個，內河主要港口36個，民用運輸機場約400個，郵政快遞樞紐80個左右，進而實現國際國內互聯互通、主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋等願景。

(旺報 )