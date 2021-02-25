受到新冠肺炎疫情影響航空產業營運的拖累，寶一科技（8222）公布2020年度財報，去年度合併營收3.97億元、年減48.5％，稅後淨損約3,947萬元，遠不如2019年度稅後盈餘4,459萬元，每股淨損0.58元，遠不如2019年度EPS 0.65元。因去年度營運虧損，寶一董事會決議不分派去年度股利，股東常會預定6月28日召開。

(工商 )