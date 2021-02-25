寶一去年每股淨損0.58元 不發股利 12:152021/02/25 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響航空產業營運的拖累，寶一科技（8222）公布2020年度財報，去年度合併營收3.97億元、年減48.5％，稅後淨損約3,947萬元，遠不如2019年度稅後盈餘4,459萬元，每股淨損0.58元，遠不如2019年度EPS 0.65元。因去年度營運虧損，寶一董事會決議不分派去年度股利，股東常會預定6月28日召開。 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 外資期現貨 同步偏空 (工商 ) #寶一 #年度 #每股淨損 #遠不如 #發股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－高興昌 跳空長紅空翻多 04:102021/02/25 證券．權證 台達電灑花 2020營運大豐收 04:102021/02/25 產業．科技 高鐵 拚今年營收重返400億 04:102021/02/25 證券．權證 外資賣神山 台股驚跌230點 法人：休息後再攻萬七 04:102021/02/25 財經要聞 人氣鼎沸 興櫃金牛群魔亂舞 04:102021/02/25 證券．權證 台中百億推案量 遍地開花 04:102021/02/25 產業．科技 EPS 3.04元，擬配息2.7元 三商家購2020獲利攀峰 04:102021/02/25 證券．權證 港交所營收獲利 連三年新高 04:102021/02/25 全球財經 權證星光大道－群益金鼎證券 日月光 封測需求旺 04:102021/02/25 證券．權證 松翰去年淨利飆兩倍 每股賺6.11元 04:102021/02/25 證券．權證 台積電、聯發科回神 台股開盤大漲逾260點 09:112021/02/25 財經 財經熱門新聞 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 陸不打稀土牌也能要美命 缺關鍵資源新疫苗恐做不出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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