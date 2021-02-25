台灣成為全球產業鏈技術資金佈局重區，科技傳產等產業加速發展，讓新廠辦屢傳整棟交易捷報，持續提振整體商用不動產市場，而新北市廠辦交易前三大熱區又是哪三區？根據信義全球資產公司統計實價登錄已揭露資訊，2019年至2020年新北市廠辦交易總金額排名中，汐止區以135億元排名第一，占整體新北廠辦交易金額30%，中和區以129億元排名第二，土城區以44億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，近年廠辦需求激增，再加上捷運議題的帶動下，工業土地搖身一變成為企業總部落腳地。以汐止區來說，鄰近南港及內湖，廠辦平均價格卻相對低許多，未來又有捷運汐止民生線，因此獲得包含宜進、東碩資訊、緯創軟體、中華郵政等不少企業青睞。區內有三大工業區分別是社后樟樹灣工業區、市中心工業區，以及保長坑工業區，其中市中心工業區有宜進相關企業在遠雄U-TOWN總投資金額高達53億元；而近年還可以觀察到社后樟樹灣工業區及保長坑工業區有多筆土地成交，在新北市推動大汐止經貿園區計畫下，未來可望成為下一個產業聚落重鎮。

總經理柯宏安分析，建商響應新北工業區立體化政策，轉戰新北購地建廠辦吸引企業進駐，而汐止區能受較多企業青睞主要原因有：第一、目前平均廠辦單價約落在25~35萬之間，購入成本相對台北市仍便宜許多，未來也可能有資產增值空間，第二、交通機能便利加上產業鏈群聚，有利企業發展與招募人力，第三、新廠辦多具有新穎設計與設施，對企業形象是一大加分，這些優勢不僅可供在地企業擴編，對位於鄰近行政區的企業也具磁吸效應，今年1月汐止區即有兩筆上市櫃法人廠辦交易，包含東碩資訊以6.36億元購入國揚矽谷新廠辦、泉創生醫以5.01億元購入遠雄U-Town廠辦，可預期企業對新廠辦的需求仍會強勁。

(時報資訊)