工控儲存與記憶體品牌Apacer宇瞻(8271)，將再次參加3月1-5日Embedded World 2021德國紐倫堡全球嵌入式電子與工業電腦應用展，由於新冠疫情今年大會全部以數位展呈現。宇瞻將線上展示多款最新的國防應用、強固型應用、雲端應用、資安防護等系列產品與加值技術。

宇瞻本次參加Embedded World 2021，線上展出DDR5、PCIe Gen4x4、超大容量SSD等領先產品，以及針對嚴苛環境應用如國防、航太等情境適用的SM23D國防系列SSD。此外，因應遠端管理需求，同步展出雲端應用SV25C系列SSD，搭配CoreSnapshot秒速SSD備份復原韌體技術，可即時解除系統遭受駭客攻擊及無預警損壞的危機。

宇瞻結盟多家工業物聯網領導廠商，加乘創新的軟硬韌體開發技術，提供從端到雲、強固型及高度資安防護全面性的應用產品及服務，滿足工業自動化、智慧交通運輸，以及航太國防等應用需求，協助企業用戶提升營運效益，強化核心競爭優勢。

宇瞻主攻AIoT及邊緣運算世代各垂直市場應用密集讀寫、高容量、高速、高耐用度需求。

因應邊緣運算大量資料快速傳輸需求，宇瞻工控產品啟動全新超高速及超大儲存容量開發進程，搭配Intel及AMD平台將陸續發表DDR5-4800 UDIMM、RDIMM工控記憶體以及搭載4TB超大容量多樣規格SSD和PCIe Gen4x4工業用固態硬碟。

(時報資訊)