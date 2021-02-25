新北校園通App推出學雜費多元支付說明。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

手機APP就能繳學費！新北市教育局攜手台灣銀行、一卡通公司推動學雜費多元支付，109學年度下學期起在「新北校園通APP」推出學雜費繳費功能，提供「Line Pay」、「QRcode網銀轉帳」、「手機條碼繳費」等4種繳費方式，讓家長免出門就可完成學雜費繳費。

新北市教育局表示，自本學期（109學年度下學期）起，家長運用「新北校園通APP」選擇要繳交的學雜費後，有4種繳費方式可選擇，包含「Line Pay生活繳費」行動支付，按下「Line Pay」掃描三段式條碼後確認即完成繳費，4月更可直接連結Line Pay繳費；「QRcode網銀轉帳」，在APP上將學雜費轉換成QRcode，透過網路銀行掃描即可轉帳繳費。

「手機條碼繳費」在APP上將學雜費轉換成三段式條碼，持手機上的條碼至超商繳費；「紙本繳費單下載繳費」：學校發的繳費單遺失，也可在app上下載學雜費繳費單列印後，再持紙本繳費單至超商、銀行臨櫃繳費。

教育局指出，前3種繳費方式全程無紙化，不僅環保也更加方便，所有繳費紀錄也都留存在校園通APP中，隨時可查詢不用擔心單據遺失，繳費證明也可供家長下載，真正落實數位繳費。另外，目前仍持續提供信用卡繳費、便利商店繳款、銀行臨櫃繳費等傳統方式繳費服務，讓沒有使用Line Pay的家長一樣憑繳費單可以繳費，多元繳費方式滿足家長的不同需求。

除了繳費方式更多元外，學校行政人員及導師也可藉由校園通APP的學雜費繳費清單了解學生繳費狀況，包含已繳費人數、未繳費人數、繳費方式、繳費金額、剩餘繳費天數及收費紀錄等，大幅減輕學校行政負擔，清楚掌握學生繳費情形，並可適時提醒未繳費學生，進而了解學生家庭狀況並予以以協助。

教育局長張明文指出，新北校園通APP去年底完成更新，提供親師生多達17項的功能服務，如學生請假、成績查詢、學生出缺席、我的圖書館及午餐管理等，今年2月增設學雜費「Line Pay生活繳費」外，未來將持續與其他業者洽談，如台灣Pay、街口支付、悠遊付等，擴充學雜費行動支付方式，之後更將建置電子錢包功能，將理財教育融入學生的生活中，打造全方位且適宜的數位應用環境。

(中時 )