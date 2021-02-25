桃醫停車場排滿了車輛，車位也幾乎全滿。（姜霏攝）

桃醫掛號民眾逐漸上升中，門急診量已恢復至原來的3／4。（姜霏攝）

桃醫日前爆發院內感染事件，累積21名確診個案，院方為縮減院內人流量，內外科也減至剩1診及取消夜診，導致院方門診量大幅縮減，看診人數僅有1成，造成院內影響極大，桃醫19日正式重啟復原，經過1周門診量急速提升，恢復至原來的3／4。

記者25日直擊桃醫現場，重啟營運1周後，桃醫門診中心湧現了人潮，民眾車輛也不斷進入停車場，現場健保登記的民眾已從院內排到院外，對比院內感染事件爆發期間，可說是相距甚遠，除了門診聚集多人外，急診中心門口也是排滿了車輛。

李姓男子表示，從以前到現在都是在桃醫看診，疫情爆發時好一陣子不敢來，現在解封了才敢來看診，雖然還是有些許畏懼，但李男直言「不相信桃醫，那要相信誰」，他提到，桃醫就在家中旁邊，也早已習慣給同一個醫生看診，現在終於能正常看診，感到非常欣慰。

桃醫門口停放著數量計程車，司機大哥談到，這周開始看診人數持續上升，對比疫情期間真的多了很多人，但是和原來的看診量還是有差距，疫情不只影響醫院，計程車生意也差很多，期盼以後能恢復正常生活。

院方表示，上周正式重啟後，這周一開始人潮逐漸變多，原本因為疫情關係門診數量下降到一成，現在逐步恢復後，已上升至原來的3／4，雖然目前門急診量持續恢復，但仍未開放住院病患入住。

(中時 )