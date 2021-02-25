台南市安平區23日發生槍擊案，安平區角頭陳建文遭小弟蔡秉逸幹掉，網路立刻發出1篇幫派勢力消長的爆料文章，陳述安平有3大勢力，在陳男殞落後，幫派擴展勢力與背後利益龐大，事件要完整落幕可能還需一段時間，台南市警4分局表示，整飾黑道勢力，掌握分贓不法利益是接下來工作。

安平槍殺案撼動台南市地下社會，將讓安平幫派結構有所改變，網路爆料文指出，安平區有3大勢力，死者陳建文曾是五期茶行實際話事人，過去涉及幫派組織案件。

第2人是綽號「寸尺」的黃姓男子，靠走私軍火起家，出獄後當選里長，選上安平聯誼會會長，成立慈善團體，近年因身體不適已不如當年威風。

第3人曾是黃姓男子小弟，後來自立門戶，綽號「土雞」的林姓男子，近年洗白從政，還開水產餐廳，事業興隆。

爆料文分析，陳男過世，安平幫派勢力結構將重整，以林男的勢力最被看好稱霸安平區，「因為背後牽涉幫派勢力與利益龐大，整個台南不法分子都擔心自己被掃到颱風尾」認為「事件要完整落幕，可能還需一段時間」

雖是網路爆料文，警方已高度重視，台南市警4分局長蔡進閱表示文章寫得很深入，文末卻有政治意涵，地區警方已與刑事局合作，接下來將掌握幫派組織的金流與不法利益，避免角頭之間分贓勢力引發暴力糾紛。

(中時 )