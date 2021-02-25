台灣經濟研究院今（25）日公布的營建業景氣動向，台經院營建業營業氣候測驗點出現連續第三個月下滑，是否源自財政部和央行去年第四季的連續打房政策，打擊了營建業和不動產市場的活力？

台灣經濟研究院研究員劉佩真分析，營造業受限於鋼筋成本波動劇烈，且年初缺工搶工的問題更為嚴重，對於後續工程管理與工料調度作業相對困難，故2021年1月營造業景氣為轉差；不動產業方面，則是時序邁入傳統房市淡季，加上一般民眾的購屋意願轉向暫時觀望，使得已走到景氣高原的營建業出現動能持平的現象。

台經院最新調查，2021年1月營造業廠商認為當月景氣為持平的比例超過九成，亦有八成以上的營造廠商認為未來半年景氣為持平走勢。

邁入傳統房市淡季的現階段，劉佩真指出，去年12月以來政府推出一連串打炒房措施，僅管一般民眾的購屋需求並非是政府打炒房政策的主軸目標，然仍有部分民眾對房市的信心轉趨保守觀望，因此2021年1月六都建物買賣移轉件數月增率衰退8.3％。基於期待下次景氣循環再起，相關業者已開始積極進行調整針對國內政府各項新措施，估計房市調整期過後，還是會回歸基本面的經濟狀況、利率及資金的變動走勢，

劉佩真認為，在資金寬鬆與低利環境的氛圍下，對於自住購屋需求的買方並無太大影響，故未來半年國內房市仍將以追求穩健發展為主軸。

(工商 )