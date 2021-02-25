台中地區水情燈號自1月6日轉為減量供水「橙燈」，市府會同自來水公司針對未達節水目標的用水大戶執行水表鉛封，截至2月19日已鉛封93家。市府經發局指出，預測6月前降雨仍將偏少水情仍嚴峻，呼籲市民共同響應「用水分級」；飲食使用自來水、洗掃清潔改用回收水或地下水，將珍貴水資源用在刀口。

經發局長張峯源表示，台中地區主要水庫鯉魚潭及德基23日蓄水量僅剩17％及14.1％，市長盧秀燕特指示嚴陣以待，指派副市長令狐容達召開台中市旱災災害應變中心110年第2次工作會議，檢討目前各項因應作為，並提前整備未來抗旱作業。

張峯源說，台中以「開源、節流、調配」為原則，配合中央區域供水調度，為加強節水力道，經濟部旱災中央災害應變中心第8次工作會報已決議，25日起工業用水戶節水由7％調整為11％，科學園區、工業區及加工出口區總量管制節水11％，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者維持減量供水10％。

張峯源指出，至2月19日已鉛封93家用水大戶，即將自來水口徑縮小1／4、只剩3／4，包括每月使用量1000噸以上工業用水大戶12家，非工業用水大戶47家，游泳池業2家，洗車業32家；後續水公司各服務所及營業處會週週抄表，一直監控到節水目標方會解封。

台中有6處水資源回收中心，每日回收水產量可達10.6萬噸，另有70處新建工程工地地下水，均可作為次級用水免費取用。工商業者除可利用自來水公司工業用水載水地點，也應善用自有地下水源，並多取用水資中心回收水及工地地下水，降低自來水用量。

令狐榮達強調，面對水情艱難，市府已要求自來水公司提前完成供水規劃及整備，市府各機關也須提前部署，同時因應水情燈號全力支援自來水公司各項作業，降低民生用水衝擊。

(中時 )