美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）辦公室今天表示，鄧利維確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），症狀輕微的他正在家休養。

共和黨籍的鄧利維21日接獲通知說他前一天曾接觸一名染疫患者，之後就一直在安克拉治（Anchorage）北方約70公里的沃斯拉（Wasilla）家中隔離。

鄧利維的辦公室在聲明中說，鄧利維21日初步COVID-19檢測呈陰性反應，但仍依據衛生指導方針待在家。他一直到昨夜都感覺良好，不過今晨再度檢測結果呈陽性反應。

聲明說，鄧利維的私人醫師和阿拉斯加州首席醫療官辛克（Anne Zink）正在觀察他的情況。發言人特納（Jeff Turner）表示：「他在家工作，就跟他21日開始自主隔離一樣。」

路透社報導，阿拉斯加州最近幾週單日新增病例減少，全美也是一樣的趨勢，但阿拉斯加州本週通報在巴西首度浮現的變異病毒感染首例。

巴西變異病毒株名為P.1，傳染力比原始病毒株高。阿拉斯加州流行病學家麥勞克林（Joe McLaughlin）今天表示，一名安克拉治患者本月稍早生病，之後確診感染P.1。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，阿拉斯加州成為美國第5個發現巴西變異病毒株的州。

麥勞克林透過電郵表示，這名安克拉治患者最近不曾到州外地區，但通報在生病前4天曾到餐廳用餐，看到其他顧客沒戴口罩，「這名患者或許在這裡接觸到病毒，這有可能」。

麥勞克林說，另一個接觸這名新確診P.1患者的人也測出陽性反應，但尚未確定是感染何種病毒株。

美國曾有多位政治人物染疫，包括前總統川普、奧克拉荷馬和賓夕法尼亞州長及10多名國會議員，其中一人是阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩（Don Young），楊恩曾形容新型冠狀病毒是「啤酒病毒」（可樂娜啤酒原文Corona與冠狀病毒撞名）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100225

(中央社)