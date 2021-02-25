基隆市中正區富貴市場24日晚上9點多驚傳有一名年約70歲謝姓女子在三樓尋短，目前在醫院救治中，大樓日前因拆遷問題有數名攤商和住戶到市政府前抗議，對此，市府表示，絕無逼迫住戶、攤商搬遷，至於謝女為何尋短，原因尚待釐清。

富貴市場使用40多年，經技師鑑定為海砂屋具危險性，市府為維護市民公共安全，已公告於2月27日停止營業，3月1日廢止使用，引來不滿，22日數十名攤商到基市府前拉白布條抗議，認為大樓雖破舊，但還不到必須強制撤離的狀況，仍有其他補強方案可以施行，希望重做市場房屋節構的鑒定，與大樓補強的可行性評估。

未料，24日傳出意外，據了解，謝女是3樓住戶，獨自一人居住，因拆遷問題，由親人協助搬離，但不明原因24日又返回富貴市場大樓輕生，由消防人員送往醫院救治，到院前已恢復呼吸、心跳，目前昏迷指數只有5。

對此，基隆市政府表示，謝姓婦人原先是富貴市場3樓的住戶，日前社會處派社工前往輔導並積極介入協助，已於1月6日搬離住處並與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天都進行關懷，至於為何尋短，原因尚待釐清。

市政府強調，市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，為了民眾安全才不得不廢止該市場，並不是強迫住戶與攤商搬遷，從去年9月至今，有長達6個月緩衝期協助遷移。市府說，對於謝女尋短表示遺憾，產發處與社會處已於第一時間派員前往關切、協助。

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