港星張柏芝不只感情、事業屢成話題，她自從加入女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》後，一舉一動都備受矚目，張柏芝日前才被網友揪出她纖細身材都是靠P圖，不過張柏芝則懶理網上的紛紛擾擾，並在昨（24日）曬出凍齡側顏照，她美回顏值巔峰，畫面超不科學。

張柏芝昨在微博曬出側臉照，適逢新年，她應景寫下：「牛年"牛"角辮」，照片中，張柏芝把長髮綁成辮子，以側臉入鏡的她，望著遠方露出淡淡微笑，40歲張柏芝五官精緻，膚質白嫩、透亮還零皺紋，保養有術的她，絲毫沒有讓歲月在臉上留痕跡，模樣青春俏麗。

張柏芝曬凍齡側顏照，她美回顏職巔峰，畫面超不科學。（圖／取材自張柏芝微博）

張柏芝的絕美測顏照引發網一片好評，紛紛留言讚：「柏芝真好看，越活越年輕，18歲的樣子」、「20歲的柏芝只有40歲的柏芝可以超越」、「跟20年前一毛（模）一樣」、「也太美了吧！」、「姐姐還是那麼漂亮」、「你可能偷吃了仙丹！返老還童，感覺最多20歲」、「狀態太好了」。

張柏芝對自我的身材要求嚴格，積極運動要維持身材。（圖／取材自張柏芝微博）

其實張柏芝日前才被網揪出，她在《乘風破浪的姐姐2》的宣傳照身材和真實播出的畫面有落差，張柏芝被指手臂和腰明顯較粗、大腿有贅肉，不過，張柏芝同時也積極在運動減肥，她還曬減肥餐、跑步影片，展現要瘦身甩肉的決心，而隨著張柏芝曬出絕美側顏照，也讓外界見識到，張柏芝仍是凍齡美女一枚。

(中時新聞網)