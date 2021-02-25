公司高層洗牌的消息帶動買盤湧進，周三電玩遊戲實體零售商GameStop股價飆漲逾1倍。

GameStop周三收漲103.94%，為91.71美元，盤後持續飆升逾83%，報168美元。在周三收盤前不到半小時，GameStop股票一度因買盤塞爆而暫停交易。

GameStop周二宣布財務長貝爾（Jim Bell）將於3月26日辭職。

該公司在呈交給證券交易委員會的文件中表示，財務長貝爾的辭職並非因為與公司在運營、政策，或包括會計準則等做法方面的任何事存在分歧。

不過熟知內情的消息人士向《Business Insider》透露，貝爾並非自願離職，而是迫於美國寵物用品線上零售商Chewy聯合創始人科恩（Ryan Cohen）的壓力。科恩去年對GameStop進行投資，以協助該公司加快進軍線上業務。

彭博社周二晚間報導，消息人士透露GameStop董事會讓貝爾走人，以便更快執行其周轉計畫。

科恩在今年1月加入GameStop董事會，這項消息與Reddit網路鄉民的力挺，帶動了該公司被大量放空的股票一路急升，並上演了史詩級的軋空行情，最後更引起美國國會關注。

受GameStop大漲帶動，其他的Reddit概念股周三盤後亦急速走高，AMC盤後漲22%，Koss飆漲57%。

(時報資訊)