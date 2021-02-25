日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，看好其收益前景和多元化市場將群聯目標價由450元調升到510元，維持買進評等。

日系外資指出，NAND價格比市場預期的更具彈性，而且加上控制器短缺，有利於群聯的NAND模塊和控制器業務，預計這一趨勢將持續下去，並群聯的毛利率從今年2月開始將迎來更有意義地增長，因此，將群聯2021財年每股收益提高10%、至32.5元，2022年更上看34元，有鑑於收益前景和從零售市場轉向多元化市場，將群聯目標價由450元調升到510元，維持買進評等。

日系外資指出，由於NAND價格比預期中更具彈性，加上控制器供應緊張，將有助於群聯第一季毛利率上揚，而NAND價格的彈性歸因於NAND製造商保留庫存以滿足系統客戶的需求，尤其是伺服器、PC、NB和遊戲應用，且面對短缺，下游客戶積極搶貨。

日系外資也預計群聯的毛利率在第一季將接近26％，優於市場普遍預期的24%。

(時報資訊)