大陸股市25日造好，房地產股領漲下，上證指數半日升近1.1％，重上3,600點。上證指數高開高走，最多升44點，漲幅為1.25％，高見3,608點，半日收報3,602點，升38點，漲幅為1.07％，成交額為人民幣（下同）2,751.18億元。

香港信報報導，深成指25日高開後一度倒跌，低見14,834點，跌36點，跌幅為0.24％，其後回穩，最多漲165點，漲幅為1.11％，高見15,036點，半日收市報14,985點，升114點，漲幅為0.77％，成交3,039.57億元。

滬深300指數25日半日收報5,515點，升77點，漲幅為1.43％；創業板指數半日收報3,024點，升16點，漲幅為0.56％。

各類股個別發展，房地產股升近3％；金融股升逾2％；水泥股升逾1％；煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；化工、電力、有色金屬股偏軟。

(工商 )