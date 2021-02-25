2021臺灣銀行中華職棒熱身賽即將於26日在斗六及澄清湖棒球場兩地開打。熱身賽總計20場賽事，採取實聯制售票開放觀眾進場。預售票自24日起全面開賣，銷售狀況熱烈，預售首日票房較往年大幅成長，在遵守防疫規定的前提下，已加開預售區域，歡迎球迷朋友透過全家便利商店Famiport機台購票，可享有8折優惠！

五支球隊摩拳擦掌備戰全新球季，球隊間的對戰火花更是一觸即發。味全龍今年即將踏上一軍旅程，率先在熱身賽登場，引起不少話題，也讓球迷更加期待熱血棒球季的回歸。2021臺灣銀行中華職棒熱身賽售票情形比去年更加熱絡，首波總銷售數近八成，部分場次首波預售票更是被秒殺一空！

為回應廣大球迷的熱情支持，聯盟在遵守各項防疫規定的前提下加開預售區域，球迷朋友可持續利用全家便利商店Famiport機台進行購票，各場次也有提供現場購票服務。

(中時 )