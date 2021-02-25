左營區自由三路的鑫采紅彩券行於過年前開出大樂透頭獎。（林瑞益攝）

左營區自由三路的鑫采紅彩券行老闆葉春發（前右）希望大家買彩券都能發財。（林瑞益攝）

財神爺降臨高雄。一名家庭主婦到左營區自由三路「鑫采紅彩券行」購買20注大樂透，幸運抱走頭獎4.3億元新台幣。台灣彩券總經理蔡國基說，今（25）日 威力彩頭獎上看7.2億元，是今年最高的頭獎，請民眾把握機會。

明天就是元宵節，蔡國基25日前往左營區鑫采紅彩券行，此彩券行於去年12月11日開出一注獨得大樂透頭獎4.3億元。蔡國基說，大樂透春節加碼期間，頭獎開出9次，中獎的注數共有11注，包含台中市3注，台北市、台南市、高雄市各兩注，桃園市、宜蘭縣各1注。

至於中頭獎的40多歲婦人，她是高雄人，她先到隔壁的便利商店購物，之後經過鑫采紅彩券行，看到彩券行掛的紅布條，於是進入此彩券行，買了1000元大樂透，分成兩張，1張各10注，其中1注抱走4.3億元。

此婦人平常就有買彩券的習慣，這次加碼，幸運抱走頭獎。她善心捐出1500萬元給中國信託慈善基金會，統籌分配各社福單位；以及包了100萬元紅包，給鑫采紅投注站；並捐了100萬元給「點燃生命之火」活動，照顧弱勢兒童。蔡國基感謝婦人的愛心。

鑫采紅彩券行老闆葉春發說，很高興該店開出頭獎，他以自己的名字作哏，春天來了，希望大家都能發財，也祝高雄發大財。他捐出20萬元給兩家關懷弱勢的團體，希望造成善的循環。

(中時 )