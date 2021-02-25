李沇熹為拍攝《今天決定我愛你》遠赴阿根廷。（華映提供）

韓國浪漫愛情電影《今天決定我愛你》由韓國知名女導演洪智暎以細膩手法執導，集合韓國人氣演員柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人共同演出，4對男女在新年的前一週各自遇到人生的轉捩點，並揮別過往低潮，追求自己的幸福。其中柳演錫與李沇熹特別飛往阿根廷演出一段在異國邂逅的曖昧緣份，兩人在片阿根廷的夕陽為背景下，在大樓頂樓跳探戈的畫面，成為電影中浪漫美麗的畫面，柳演錫更說：「我們是靠探戈變熟的！」

李沇熹向來擅長演出溫暖又堅毅的角色，在新作《今天決定我愛你》中她演出在耶誕節前，慘被渣男分手的傷心人，一時衝動便刷了張機票，飛到地球另一端的阿根廷散心，遇到柳演錫，才讓她這段假期變得溫暖又美好。兩人還在夕陽下上演一段唯美浪漫的探戈舞。

因為這是電影一場重要的表演，他們在飛往阿根廷之前，特別上了探戈舞蹈班特訓，也因此讓兩人快速熟稔，演出更有默契，柳演錫說：「探戈練習對我們的演出很有幫助，因為我們的表演和跳探戈的感覺有些相似呢！就像一個會帶舞，另一個就可以跟著跳，就像演對手戲一般，可以隨著對方的演出有不同的反應。」

李沇熹表示電影在前年六、七月時拍攝，在南半球的阿根廷正值冬天，為了呈現出當地在夏天跨年的特別感受，她和柳演錫全程都穿著極為單薄的衣服演出，「我們甚至還到伊瓜蘇大瀑布拍攝，身邊的工作人員都穿著羽絨衣，真的是很特別的演出經驗。」

她表示角色描述30歲的女生面臨人生的低潮，想給自己放一場大假的故事，讓她心有戚戚焉：「我可以理解認同主角的心情，有時候真的很想拋開現實，去做自己想做的事啊！」她也表示：「我也是很喜歡旅行的人，可惜現在真的沒有辦法，希望電影中阿根廷的拉丁風情，能彌補一些大家想出國的心情。」電影3月12日在台上映。

(中時 )