若突然腹如絞痛，但附近的廁所又髒亂不堪，你會怎麼做呢？一名女網友分享，日前在前往高鐵的路上，肚子突然劇痛，就在她快要忍不住時，突看到前方有一座公園，跑到廁所門口卻被眼前景象嚇到，只見該廁所猶如廢墟一般，礙於實在快要忍不住，她只好勉強上完。
原PO昨（24）日於臉書社團《爆廢1公社》分享照片表示，一早開車到台中高鐵的路上，肚子突然劇痛不已，沿路的便利商店皆沒有地方可停車，途中也沒有任何加油站，就在她腹中的黃金要爆炸時，遠遠地看到遠方有一座環境不錯的公園，宛如沙漠中的一滴水。
原PO立刻將車停妥，三步併成兩步往廁所跑，但卻被眼前的景象嚇傻，只見廁所的入口地面滿是落葉，再往裡面走，地面滿是泥濘，馬桶水箱因許久未打掃，已長滿水草，沖水繩上佈滿了蜘蛛網，宛如電影裡凶宅鬼屋場景，她直呼這真是「我這輩子親眼看過最獵奇的廁所」。
礙於「屎在滾」，眼下又別無選擇，也只能勉強留下，上完廁所她還用衛生紙包著沖水繩，令她意外地是竟然有水，而且水壓還不小，她搞笑地說「沖完後，整個廁所都是香的」。
這段經歷曝光後，不少網友皆被照片中的景象嚇到，紛紛表示白天的時候還可以，但晚上真的就太恐怖了，整個場景都可以直接拍鬼片，且除非真的很急，不然真的沒辦法在這種環境如廁，但也有網友笑稱「我寧可看到鬼，也不要拉在褲子上」。
留言中也有人認出地點是台中市的潮洋公園，並據當地里長表示，這間廁所平時皆有上鎖，並無供民眾使用，也有人說該地段處台中七期，房價相當高，有這樣環境的公廁，相當吃驚。
文章來源：臉書 - 爆廢1公社
(中時新聞網)
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