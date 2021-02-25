政府打炒房不鬆懈，內政部次長花敬群上午表示，部長徐國勇已明確指示，實價登錄2.0房價揭示到門牌的修法要在7月1日前完成，內政部也希望爭取政院同意在7月1日上路。

立法院去年三讀通過「平均地權條例」、「地政士法」及「不動產經紀業管理條例」等三法修正草案，內政部強調，本次法案通過後，須配合修正相關子法、申報書表及作業系統，並辦理宣導作業，施行日期將由行政院另行公告。

花敬群表示，實價登錄2.0修法通過後，內政部已與地方政府研商配套子法、表單及系統建立，部長徐國勇也在內部明確指示，要在今年在7月1日前完成，現階段目標是以今年7月1日，爭取政院同意做為發布實施日期。

他並說，為健全房市措，去年10月及11月內政部曾聯合地方政府進行大規模聯合稽查預售屋紅單銷售，不排除在未來幾個月發動類似聯合稽查，希望在紅單納管及實價登錄法制上路前，安定市場秩序。

此外，針對囤房稅修法，花敬群也說，修法權責是在財政部，財政部長蘇建榮也有提到修法方向，內政部都表達支持。 至於內政部有關居住正義修法有兩個，一是都市更新針對高樓層危險集合住宅加速更新要修的「都更條例」，另一個則「住宅法」23條針對房東參與包租代管租金所得免稅額提高從每戶每月1萬元增加到1.5萬元，目前草案已預告完成，希望循法制程序加速送到立法院三讀通過。

(中時 )