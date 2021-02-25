美國第7艦隊今(25)日稍早發布聲明，指出伯克級神盾驅逐艦「魏柏號」（DDG-54）在當地時間24日通過台灣海峽，並表示該行動展現著美國對自由與開放印太區域的承諾。

第7艦隊司令部表示，「魏柏號」通過台灣海峽是展現美國對自由與開放印太區域的承諾，美軍會繼續在任何國際法所允許的範圍飛行、航行與作業。

這是第7艦隊在拜登上任後第二度通過台灣海峽。不過，第7艦隊近來話題也不少。其在本月18日曾發布新聞稿強調自由航行任務是「挑戰」中國、越南與台灣對無害航行施行的非法限制，尷尬的是蔡英文總統農曆年前國安談話，才肯定美軍機艦在印太地區執行自由航行任務；美方此舉形同否定中華民國在南海的主張與主權。由於美軍作法明顯與蔡總統談話不同調，內政、外交、國防部都不願發表評論。

而對於蔡政府沒有回應的做法，前總統馬英九相當不滿，認為如果連領海都不設防，外國軍艦就可以跑到台灣領海裡面來。這樣下去，對國家安全不利，身為總統，在涉及主權跟國格、尊嚴的時候，一定要站穩腳步。

(中時新聞網)