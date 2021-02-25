健保費率調漲後，健保署近期也著手規劃部分負擔改革方案。健保署長李伯璋透露，根據該署規劃，除藥品40-200元、檢驗檢查50-250或300元部分負擔，慢籤首次最多200元、之後最高40元部分負擔外，也計劃免除重度、極重度身心障礙者，以及中低收依賴人口的部分負擔，相關規劃昨已送至衛福部等待核定。

為改善民眾的醫療行為，同時避免過多的經濟衝擊，健保署規劃針對藥品、檢驗檢查及慢性病處方籤收取銅板價。其中，藥品方面的200元上限不變，但300元藥品會收取40元部分負擔，之後依據極距收取，每增加100元就多收20元，最多200元，意即超過1000元的藥也同樣只收200元。

檢驗檢查方面，李伯璋表示有2方向，一個是收取基本價，另一個則是依據醫院的層級訂出一口價。其中的基本價介於50-300元，會訂定級距收費，一口價則是依據醫院的層級收費，例如診所多少錢、區域醫院多少錢等，介於50-250元之間，醫學中心會多收一點。慢性病處方籤則規劃第一次就醫收取40-200元部分負擔，第2次以後因為只是拿藥，最多只會收取40元。

調整部分負擔的收取同時，健保署也規劃擴大免除部分負擔的對象。根據現行規定，包含重大傷病者、低收入戶等可免除所有部分負擔，李伯璋表示，此次健保署也向社家署要資料，考量其他弱勢對象，研擬將重度、極重度身心障礙者，以及中低收入的依賴人口，意即65歲以上、18歲以下的對象納入免部分負擔對象。

衛福部統計資料顯示，2019年國內18歲以下中低收入戶有11萬8589人，65歲以上則有1萬622人。身心障礙者方面，2019年共有20萬3465名重度身心障礙者，14萬802名極重度身心障礙者。

李伯璋表示，有些人說調整部分負擔不會改變財務，但他認為調整的目的在於改變醫療行為，減少不必要的就醫，如此就能改善醫院的點值。與此同時，健保署也盼藉由擴大免除部分負擔的對象，讓弱勢族群可以不要那麼辛苦。相關方案已經送入衛福部，尚未定案，根據部長陳時中的期望，會在5月底以前提出。

(中時 )