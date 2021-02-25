喊20多年的淡北道路開發案已呈報中央申請專案補助，但行政院認為淡北道路是為解決台2線交通壅塞問題，惟台北市民意仍存疑慮，整體仍待協調解決，全案形同卡關；新北市長侯友宜今出席「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」記者會，會後媒體詢問若中央不核定補助，淡北道路是否無法如期在今年發包？侯友宜表示，相信中央會審慎評估，盼能夠快速核定，讓淡水人民有一條便捷、安全的回家路。

淡北道路整體經費約63億，新北負擔約23億，營建署補助約9億，還有30.6億是向中央提出「公共建設計畫」專案，交通部審定後正等行政院核定；不過行政院政委吳澤成昨表示，淡北道路是為解決台2線交通壅塞問題，惟台北市民意仍存疑慮，已責成交通部整體性考量，參考專家學者意見研議評估再據以協調解決。

侯友宜今上午出席市政會議，媒體詢問若行政院遲不核定補助，淡北道路是否恐無法在今年如期發包？侯友宜表示，淡北道路經過多年的努力，也經過環評委員的支持，目前正等待中央的核定，新北市會不斷跟中央報告、溝通，面對部分民意代表有不一樣的聲音，也會尊重與溝通，只希望能儘速核定並開工動土，讓淡水人回家的路不再壅塞、也不再有很多的交通事故發生。

媒體追問，若新北市府直接發包動工，是否就無法拿到中央補助？將由市府全額支出？侯友宜說，目前還在跟中央報告中，非常感謝政委吳澤成的協助指導，以及交通部的評估分析，相信在中央仔細評估下，會做出最好的方案，從不同的角度、不同的思維，協助淡北道路儘速開發。

(中時 )