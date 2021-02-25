國防部今(25)日表示，美作戰艦乙艘，昨（24）日由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。

國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

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(中時 )

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