第7艦隊驅逐艦再度通過台海 國防部：全程掌握 12:382021/02/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／美軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(25)日表示，美作戰艦乙艘，昨（24）日由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。 國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 美經濟復甦加溫 美股熱身 台積電、聯發科回神 台股開盤大漲逾260點 (中時 ) #美艦 #國防部 #臺灣海峽 #昨經過 #25 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擺脫對中依存 美推供應鏈新戰略 04:102021/02/25 國際大事 新聞早班車》民進黨強奪農民財產 世界大笑話 07:432021/02/25 政治 美貿易代表任命聽證今夜登場 戴琪：中國是敵也是友 09:352021/02/25 財經 美股道瓊指數再創歷史新高 台股早盤大漲逾200點 09:312021/02/25 財經 通膨擔憂止息美股回穩 台股股漲叫好 10:162021/02/25 財經 股價指數期貨贏家專欄－美股漲多回檔 留意波動加大 04:102021/02/25 證券．權證 威力彩頭獎今上看7.2億元 台灣彩券催買氣 13:222021/02/25 生活 亞德客-KY營運報喜 今日股價重返千金行列 11:112021/02/25 財經 陳其邁介紹湯圓老店 綠委回話引熱議：委員一早就嗆爆 11:282021/02/25 政治 國防總檢討與美國台海想定 04:102021/02/25 時論廣場 雙城簽超級工具人 林子偉不妙 04:102021/02/25 運動天地 政治熱門新聞 中美軍機若開戰 台灣幫誰？ 沈富雄脫口4字旁人笑翻 - 政治 陳時中買新冠疫苗繞過代理商 名醫：是奧客 - 政治 蘇貞昌會不會選2024總統 沈富雄脫口兩字 眾人點頭 - 政治 不是趙也不是江？藍營大老：關鍵人物快浮出來了 - 政治 蘇貞昌內部民調是誰丟出來的 謝龍介爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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