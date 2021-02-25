20歲藏族小鮮肉丁真因「野性與純真並存」的高顏值爆紅，還擔任了家鄉四川甘孜州理塘縣的旅遊大使，為家鄉帶來大筆觀光財，給人單純大男孩的印象，然而人紅是非多，日前丁真的醜聞卻連環爆，抽菸、已婚、出軌、被包養樣樣來，逼得本人跳出來澄清。

前陣子丁真才被抓包當眾抽菸，一段他在吞雲吐霧的5秒畫面在網路上瘋傳，讓他完美的人設一夕全毀，日前丁真又遭網友連環爆料，指出他不但已婚，還對感情不忠出軌，甚至出現包養一說，消息傳出後，引發外界譁然，也重創了他的陽光形象。

對此，丁真的工作室緊急發表聲明，表示網路上所有和丁真私生活有關的傳言都是子虛烏有，目前已經託付法律事務所追溯其法律責任，也強調希望相關人士不要心存僥倖心態，在網路上發布不實訊息、侵犯他人權利，工作室會極力為丁真爭取相關權益。

丁真人紅是非多，接連被爆醜聞。(圖/翻攝自丁真微博)

事實上，丁真去年底才傳出爭議，許多網友認為，「我那麼努力讀書，為甚麼到頭來沒有一個長得好看、學歷卻不高的人成功？」然而也有人指出，這些人是在忌妒丁真的成功，兩派人馬在網路上吵成一片，但丁真本人的心情似乎是不受影響。

(中時新聞網)